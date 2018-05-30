В Пермском крае могут объединить службы скорой и неотложной помощи

В Прикамье в единую систему могут войти скорая и неотложная помощь. Таким образом планируется сократить время прибытия бригад на вызов и повысить эффективность работы экстренных служб.

Возможность объединения высказал прибывший в Пермь заместитель главного внештатного специалиста по скорой, неотложной медицинской помощи и медицине катастроф, заведующий отделением экстренной консультативной скорой помощи Москвы Алексей Безымянный.

Целью визита московского специалиста стало знакомство с организацией работы Пермской станции скорой помощи, сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Пермского края.

«У пермской службы скорой помощи создан хороший фундамент для дальнейшего развития. Четко налажена структура опроса, мониторинг выезда бригад. Вполне реально за год, а может быть, даже быстрее, запустить пилотный проект и затем масштабировать его на другие районы», — отметил Безымянный.

Планируется, что к 2021 году Пермская станция скорой медицинской помощи должна стать лучшей региональной скорой помощью в России.

Напомним, именно Алексей Безымянный стоял у истоков реформирования службы скорой помощи Москвы, которая по итогам этих преобразований была признана лучшей европейской службой скорой помощи. Одним из ключевых элементов проведенной в столице реформы было объединение скорой и неотложной помощи под контролем единого диспетчерского центра.