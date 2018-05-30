Первым новичком «Рубина» в предстоящее трансферное окно может стать защитник «Анжи»

Защитник махачкалинского «Анжи» Магомед Мусалов может стать первым полноценным новичком «Рубина» в летнее трансферное окно. Об этом сообщает издание Sport24.ru.

По данным источника, у защитника имеется несколько предложений от команд российской Премьер-лиги. Сам Мусалов склоняется к переходу в казанский клуб.

Отметим, что Магомед Мусалов является воспитанником интерната «Рубина». В прошедшем сезоне защитник принял участие в 14 матчах и не отметился результативными действиями.

Ранее казанский клуб объявил о выкупе контракта Вячеслава Подберезкина у «Краснодара». Концовку чемпионата полузащитник провел в «Рубине» по арендному соглашению сторон.