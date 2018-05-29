Посольство РФ сообщило о задержаниях в Лондоне российских детей

Посольство России в Великобритании рассказало о превышении полномочий сотрудниками паспортного контроля в лондонском аэропорту Хитроу по отношению к детям без сопровождения взрослых.



Дипломаты указывают, что «в последнее время имели место немотивированные задержания и допросы детей из России сотрудниками британской пограничной службы».

«Ребенок был помещен в изолированную комнату центра задержания, предназначенную для содержания взрослых. Отобраны все личные вещи, в том числе любые средства связи. На протяжении 12 часов задержания сотрудники Погранслужбы трижды по 40 минут допрашивали ребенка. При этом его родителей проинформировали о случившемся почти через 9 часов после задержания», — говорится в сообщении дипмиссии.