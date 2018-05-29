Похитителями костюмов у Киркорова в Нижегородской области оказались подростки

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Полиция установила личности злоумышленников, которые ночью 27 мая вскрыли фуру с реквизитом для шоу Филиппа Киркорова и украли восемь костюмов артистов кордебалета.



«В ходе расследования были установлены личности причастных к преступлению. Ими оказались двое подростков, местных школьников в возрасте 15 и 13 лет. По предварительной информации, поздним вечером 27 мая они проникли в фургон и похитили восемь костюмов: четыре черных и четыре красных», — передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Нижегородской области.

Полиция изъяла похищенные костюмы. В настоящее время проводятся следственные действия. Уголовное дело возбудили по п. «б» ч. 2 ст. 158 УК РФ — «Кража с проникновением в жилище или иное хранилище».

Напомним, костюмы у труппы Филиппа Киркорова украли в городе Павлово Нижегородской области. Ущерб оценили в $11 тысяч, или около 700 тысяч рублей.

