Структуры РЖД продают «Трансфин-М» и «Абсолют-банк»

РЖД выставили на продажу два финансовых подразделения — лизинговую компанию «Трансфин-М» и «Абсолют-банк».

Представители НПФ обсуждали возможную продажу «Трансфин-М» с ВТБ, Сбербанком и «Газпромбанком», а также с ГТЛК, сообщает Reuters со ссылкой на двух госбанкиров и сотрудника компании, которой они были предложены.



Потенциальные покупатели также отказались от комментариев. Отмечается, что «Абсолют-банк» для ВТБ не интересен, так как банк был убыточен в 2017 году.

Убытки банка в 2017 году превысили 4 млрд рублей, в 2016 году они составляли около 10 млрд рублей.

