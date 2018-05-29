В МВД опровергли информацию о гранате, которую угрожал взорвать житель Казани

В МВД опровергли информацию о гранате, которую угрожал взорвать житель Казани.

«В соцсетях гуляла информация, она не подтвердилась», — рассказал в беседе с корреспондентом «Реального времени» замруководителя пресс-центра МВД по РТ Максим Костромин.

Ранее в одном из казанских пабликов появилась запись, что на пятом этаже дома по улице Шамиля Усманова местный житель угрожал взорвать гранату.

Также говорилось, что на место инцидента приехала полиция, пожарные, кинологи. Все жители были эвакуированы из дома.