Гендиректор «Калашникова» покинул аналогичный пост в владеющем концерном ТКХ

Совет директоров ООО «ТрансКомплектХолдинг» (ТКХ) решил досрочно прекратить полномочия гендиректора Алексея Криворучко. Таким образом он остался только гендиректором концерна «Калашников», 75% которого принадлежат ТКХ.

«Прекратить досрочно полномочия Криворучко Алексея Юрьевича на должности генерального директора общества с 28 мая 2018 года», — говорится в сообщении, опубликованном на портале раскрытия корпоративной информации.

В этой должности его сменил Аркадий Привалов.

Напомним, что Криворучко является владельцем половины ООО «ТКХ-Инвест», которому на 100% принадлежит «ТрансКомплектХолдинг». В феврале этого года холдинг консолидировал 75% концерна «Калашников».