Главный тренер сборной России Станислав Черчесов: «Наша задача — идти шаг за шагом»

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов назвал «Спорт-Экспрессу» задачу, стоящую перед командой на домашнем чемпионате мира — 2018:

— Не хотим пока говорить о дальних перспективах. Как известно, сборная России лишь раз в истории выходила в плей-офф — кстати, это случилось здесь, в Австрии. Наша четкая задача, как и у всех других команд, — идти шаг за шагом. То же самое сказал, кстати, главный тренер сборной Германии, которая считается фаворитом турнира. Он отметил, что ни одна команда не достигнет успеха, если не совершит первый шаг — не выйдет из группы. Так же рассуждаем и мы. Потом будем шагать дальше, — отметил наставник россиян.

В одной группе со сборной России сыграют Уругвай, Египет и Саудовская Аравия.

Сейчас сборная Черчесова готовится к чемпионату. 30 мая россияне сыграют товарищескую встречу с Австрией на ее поле. На 5 июня запланирован контрольный поединок против сборной Турции.

