Финал ЧМ-2018 в Москве прокомментирует Владимир Стогниенко

Комментатором финала ЧМ-2018 по футболу станет Владимир Стогниенко. Об этом он сообщил в своем «твиттере».

Стогниенко также будет работать на игре сборной России с Египтом 19 июня в Санкт-Петербурге, двух матчах 1/8 финала турнира, которые пройдут 30 июня в Казани и 1 июля в Москве, одной из встреч четвертьфинала, 6 июля в Нижнем Новгороде или Казани и полуфинале в Москве 11 июля. Все эти поединки будет транслировать телеканал «Россия-1».

Чемпионат мира — 2018 пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Матчи мирового первенства примут 12 стадионов в 11 городах страны: Москва, Санкт-Петербург, Казань, Сочи, Самара, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Саранск, Калининград, Екатеринбург и Волгоград.



Финальная игра — 15 июля в Москве в «Лужниках».

