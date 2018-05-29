Совет директоров Чебоксарского агрегатного завода приостановил полномочия гендиректора

Совет директоров ОАО «Чебоксарский агрегатный завод» (ЧАЗ, входит в концерн «Тракторные заводы» «Ростеха») приостановил полномочия гендиректора предприятия Вилсора Халиуллина.

Временным гендиректором назначен Игорь Шпак, следует из сообщения, опубликованного на портале раскрытия корпоративной информации.

Отмечается, что полномочия Халиуллина приостановлены с 25 мая. Шпак приступил к обязанностям с 26 мая.

Новый гендиректор будет избран на общем собрании акционеров 29 июня.

Вилсор Халиуллин бы назначен исполнительным директором ЧАЗ и ОАО «Промтрактор» (еще одно предприятие КТЗ, расположенное в Чувашии) в декабре 2017 года. В начале апреля он был утвержден гендиректором обоих предприятий.

Игорь Шпак с 26 марта является временным гендиректором ЗАО «Промтрактор-Вагон» (также входит в структуру концерна).