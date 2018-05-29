В августе выяснится, какие дома попадут под снос из-за новой границы аварийной посадки самолетов

Сегодня на публичных слушаниях обсуждают проект нового генерального плана Казани.

Ведущий публичных слушаний Владимир Фомин сообщил, что авиационный завод им. Горбунова заказал институту Гипроавиапром проект новых границ зон аварийной посадки самолетов, с учетом сложившейся ситуации.

Проект будет готов к августу, тогда и наступит ясность, какие дома попадают в эту зону, передает корреспондент «Реального времени».

Напомним, новый генплан Казани вызвал недовольство жителей города и близлежащих поселений, так как план предполагает снос в нескольких районах частных домов. Подробнее — в нашем материале.