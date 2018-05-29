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Банк «Аверс» выступил партнером Дня химика в Нижнекамске

10:25, 29.05.2018 Сюжет:  ООО Банк «Аверс»
Банк «Аверс» выступил партнером Дня химика в Нижнекамске
Фото: предоставлено «Нефтехим медиа»

Банк «Аверс» выступил партнером городского праздника, посвященного Дню химика. В парке Нефтехимиков собрались работники и ветераны труда всех отраслей химической промышленности, а также учащиеся и жители города. Представители Банка «Аверс» поздравили всех гостей с профессиональным праздником и пожелали им крепкого здоровья, счастья, успехов и финансового благополучия.

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