Банк «Аверс» выступил партнером Дня химика в Нижнекамске
Банк «Аверс» выступил партнером городского праздника, посвященного Дню химика. В парке Нефтехимиков собрались работники и ветераны труда всех отраслей химической промышленности, а также учащиеся и жители города. Представители Банка «Аверс» поздравили всех гостей с профессиональным праздником и пожелали им крепкого здоровья, счастья, успехов и финансового благополучия.
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