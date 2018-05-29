Турецкие инвесторы рассчитывают вложить в уфимский роддом №3 более 1 миллиарда рублей

Принадлежащее турецким бизнесменам ООО «Капиталнет партнерс» планирует вложить 1,35 млрд рублей в уфимский роддом №3 в обмен на право пять лет обслуживать инженерные сети зданий больницы. Власти Башкирии пока не дали окончательного согласия на проект.

Компания намерена реконструировать здание роддома на улице Кольцевая и построить еще одно здание на 11 тысяч кв. м, пишет «Коммерсант».

По данным газеты, правительство РБ рассматривает два варианта: государственно-частное партнерство и госзакупка. Власти считают, что в случае ГЧП, проект станет дороже на 300 млн рублей.

Эксперты объяснили, что «Капиталнет партнерс» проявляет интерес к проекту из-за выгодности проекта. Компания получит крупный контракт на обслуживание инженерных сетей на долгое время.