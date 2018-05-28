Россия разместит на Кубе измерительную станцию ГЛОНАСС

Научно-производственная корпорация «Системы прецизионного приборостроения» подписала контракт на размещение на территории Кубы измерительной станции для спутниковой навигационной системы ГЛОНАСС.



Новую БИС установят для создания зарубежного сегмента сети измерительных станций ГЛОНАСС в рамках опытно-конструкторской работы под шифром «Сигал», передает «РИА Новости» со ссылкой на Роскосмос.



Отмечается, что станция предназначена для непрерывного слежения за навигационными сигналами спутников ГЛОНАСС, GPS, Galileo и Compass. Станция будет измерять текущие навигационные параметры, принимать сообщения спутников и регистрировать результаты измерений и навигационных сообщений.

Ранее стало известно, что с 2018 года Россия прекращает госфинансирование АО «ГЛОНАСС».