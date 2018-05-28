Супруга Сергея Семака намекнула о назначении его наставником «Зенита»

Анна Семак, супруга главного тренера «Уфы» Сергея Семака, в своем Instagram намекнула о назначении мужа на пост главного тренера питерского «Зенита».

«Помните, как мы с вами договаривались, что мои секреты станут вашими секретами и если я что и скажу, то дальше пятнадцати тысяч семиста людей это не пойдёт? Петицию подписали сто пятьдесят человек, остальные молча кивнули, я верю. Так вот. Тут такое дело...», — написала Анна в комментарии к своей фотографии, где она запечатлена стоящей на камне, на котором написано «Зенит».

О назначении главного тренера питерского клуба его руководители обещали сообщить на этой неделе.