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ВГТРК потребовала банкротства Фонда развития инфраструктуры Уфы

14:39, 28.05.2018
ВГТРК потребовала банкротства Фонда развития инфраструктуры Уфы
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Арбитражный суд Башкирии принял иск ФГУП «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» (ВГТРК) о банкротстве Фонда развития инфраструктуры города Уфы.

Размер требований компании составляет 1,4 млн рублей, следует из материалов суда. Заявление было подано 25 мая.

Пока суд не принял иск к рассмотрению.

Согласно открытым данным, фонд был зарегистрирован в мае 2012 года. Основным видом деятельности указаны «Капиталовложения в уставные капиталы, венчурное инвестирование, в том числе посредством инвестиционных компаний».

Бизнес Башкортостан
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