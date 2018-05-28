ВГТРК потребовала банкротства Фонда развития инфраструктуры Уфы
Арбитражный суд Башкирии принял иск ФГУП «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» (ВГТРК) о банкротстве Фонда развития инфраструктуры города Уфы.
Размер требований компании составляет 1,4 млн рублей, следует из материалов суда. Заявление было подано 25 мая.
Пока суд не принял иск к рассмотрению.
Согласно открытым данным, фонд был зарегистрирован в мае 2012 года. Основным видом деятельности указаны «Капиталовложения в уставные капиталы, венчурное инвестирование, в том числе посредством инвестиционных компаний».Бизнес Башкортостан
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