Бастрыкин призвал закрыть Instagram после «теракта в Ленинграде»

Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин призвал «закрывать» Instagram, так как с его помощью был «совершен теракт в Ленинграде». Об этом глава СКР заявил на съезде уполномоченных по правам детей.

«В Турции вместо «Яндекса», «Гугла» есть своя информационная система работы для детей. А мы даже Instagram закрыть не можем. А между прочим Instagram надо закрывать, потому что теракт в Ленинграде в прошлом году был совершен при помощи Instagram», — цитирует Бастрыкина РБК.

Вероятнее всего Бастрыкин оговорился, поскольку в отчете о мероприятии на сайте СКР говорится о «целесообразности закрытия мессенджера «Телеграм».

Ранее в ФСБ сообщали, что взрыв в метро Санкт-Петербурга 3 апреля 2017 года был организован через Telegram. Блокировка мессенджера Роскомнадзором началась 16 апреля.