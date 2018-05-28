Медведев назначил первых заместителей глав Минфина и Минпромторга
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев назначил Леонида Горнина первым заместителем министра финансов России, а Сергея Цыба — первым заместителем министра промышленности и торговли. Соответствующие распоряжения опубликованы на сайте правительства.
При этом они были освобождены от предыдущих должностей.
Ранее Леонид Горнин занимал кресло заместителя министра финансов РФ с 25 августа 2012 года. Сергей Цыб с 7 декабря 2013 года был заместителем министра промышленности и торговли РФ.
Напомним, что министр финансов Антон Силуанов и министр промышленности и торговли Денис Мантуров сохранили свои должности в новом правительстве.ОбществоВласть
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