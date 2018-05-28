Медведев назначил первых заместителей глав Минфина и Минпромторга

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев назначил Леонида Горнина первым заместителем министра финансов России, а Сергея Цыба — первым заместителем министра промышленности и торговли. Соответствующие распоряжения опубликованы на сайте правительства.

При этом они были освобождены от предыдущих должностей.

Ранее Леонид Горнин занимал кресло заместителя министра финансов РФ с 25 августа 2012 года. Сергей Цыб с 7 декабря 2013 года был заместителем министра промышленности и торговли РФ.

Напомним, что министр финансов Антон Силуанов и министр промышленности и торговли Денис Мантуров сохранили свои должности в новом правительстве.