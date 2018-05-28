Минприроды Марий Эл объявило конкурс на должность замминистра

Власти Марий Эл ищут заместителя министра природных ресурсов, экологии и охраны окружающей среды. Минприроды республики объявило конкурс на замещение вакантной должности.

Согласно материалам министерства, соискатель должен иметь высшее образование в сфере экологии и природопользования. Также он должен иметь четырехлетний стаж на госслужбе или такой же опыт работы по специальности.

Документы принимаются с 24 мая по 14 июня.

Отмечается, что замминистра будет работать пять дней в неделю, с 8.30 до 17.30. При этом рабочий день будет ненормированным. 20% служебного времени займут командировки.