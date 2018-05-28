Минниханов встретился с мэром Шанхая Ин Юном
Президент РТ Рустам Минниханов находится с рабочим визитом в Шанхае, где встретился с мэром города.
Мэр Шанхая Ин Юн.
Публикация от Рустам Минниханов (@rusminnikhanov) 28 Май 2018 в 1:04 PDT
Минниханов также сегодня посетит III ежегодное заседание Нового банка развития и выступит на семинаре «Развитие финансирования в изменяющейся глобальной окружающей среде», передает пресс-служба президента РТ.
Напомним, 17—18 мая татарстанская делегация во главе с Миннихановым провела в Китае, в провинциях Чжэцзян и Фуцзянь. Во время визита обсуждалось двухстороннее сотрудничество, в том числе вывод на китайский рынок татарстанских товаров.ОбществоВласть
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