Минниханов встретился с мэром Шанхая Ин Юном

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Президент РТ Рустам Минниханов находится с рабочим визитом в Шанхае, где встретился с мэром города.

Минниханов также сегодня посетит III ежегодное заседание Нового банка развития и выступит на семинаре «Развитие финансирования в изменяющейся глобальной окружающей среде», передает пресс-служба президента РТ.

Напомним, 17—18 мая татарстанская делегация во главе с Миннихановым провела в Китае, в провинциях Чжэцзян и Фуцзянь. Во время визита обсуждалось двухстороннее сотрудничество, в том числе вывод на китайский рынок татарстанских товаров.