Уфимец Карп со сборной Молдовы и игроки сборной России «командно» просмотрели финал Лиги чемпионов-2018

Кэтэлин Карп вместе со сборной Молдовы посмотрел матч «Реал» — «Ливерпуль», сообщает пресс-служба ФК «Уфа».

Полузащитник «горожан» Кэтэлин Карп, находящийся в расположении сборной Молдовы, принял участие в совместном просмотре финала матча Лиги чемпионов «Реал» — «Ливерпуль» с болельщиками. Напомним, в третий раз подряд главный клубный трофей Европы выиграл клуб Зинедина Зидана.

Сборная Молдовы вскоре отправится в Австрию, где проведет два товарищеских матча со сборными Конго (31 мая) и Армении (4 июня).

Сборная России, готовящаяся к ЧМ-2018, также совместно просмотрела финал Лиги чемпионов.

