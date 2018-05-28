В Казани пройдет встреча руководителей УК кластеров Республики Татарстан

Сегодня, 28 мая 2018 года, руководители управляющих компаний кластеров Республики Татарстан соберутся в Доме предпринимателя на рабочее совещание. На встрече также будут присутствовать руководители предприятий, финансовых институтов и высших учебных заведений для согласования порядка работы, целей и задач наблюдательного совета за работой кластеров.

Повестка совещания включает в себя обсуждение регламента проведения ежегодного конкурса субсидий центром кластерного развития и кооперации в целях выхода на новые рынки сбыта предприятий кластеров, а также ряд прочих тем, связанных с реализацией кластерной политики в Республике Татарстан.