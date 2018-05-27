Минниханов проконтролировал реконструкцию и строительство объектов в центре Казани

Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов сегодня ознакомился с ходом реконструкции и строительства объектов в историческом центре Казани.

Минниханов осмотрел строительство 4-этажного пристроя к школе-интернату «СОлНЦе» (ул. Кави Наджми,18), объект культурного наследия федерального значения «Здание гостиницы Дворянского собрания XVIII века» (ул. Рахматуллина, 6/9), объекта культурного наследия «Гостиница «Грандотель» («Дом Свешникова, начало XIX века») на перекрестке улицы Кави Наджми и пешеходной улицы Баумана.

Также президент РТ посетил Нижнезареченскую дамбу на правом берегу реки Казанка. На этом месте планируется создание проекта строительства пешеходной зоны и развлекательных объектов для отдыха горожан. Здесь же Рустаму Минниханову презентовали план мероприятий празднования 300-летия Казанского адмиралтейства на территории Адмиралтейской слободы, передает пресс-служба президента РТ.

Затем президент РТ отправился на объект культурного наследия федерального значения «Храм-памятник Спаса Нерукотворного «Памятник павшим воинам» (Кировская дамба, 2). Митрополит Казанский и Татарстанский Феофан, участвующий в обсуждении хода реставрации, попросил у Минниханова помощи с ремонтом улицы, ведущей к Зилантову монастырю. Президент РТ поручил заняться этим вопросом.