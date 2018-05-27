В пять районов Кировской области перестали ходить автобусы

В Кировской области автобусы перестали ходить в пять муниципальных районов. Рейсы закрыли из-за нерентабельности.

В апреле 2018 года МУП «Лебяжская автоколонна» решило отказаться от рейса Лебяжье — Киров, передает newsler.ru рассказ областного министра транспорта Михаила Поршнева.

Также закрылись рейсы в Кикнурском, Малмыжском, Нагорском и Санчурском районах.

В министерстве пояснили, что сейчас они проводят открытые конкурсы на право осуществления перевозок по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам на территории Кировской области.

Однако по указанным направлениям конкурсы не состоялись. На них не было подано ни одной заявки.

В Минтрансе области обещали провести конкурсы повторно.