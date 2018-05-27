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Россияне смогут требовать более высокую компенсацию за задержку авиарейсов

09:53, 27.05.2018
Россияне смогут требовать более высокую компенсацию за задержку авиарейсов
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Сегодня, 27 мая, вступили в силу ранее принятые поправки в Воздушный кодекс РФ. Теперь авиапассажиры смогут получать более высокую компенсацию за потерю багажа и задержку международного рейса.

Максимальная сумма выплат за задержку рейса может составить 360 тыс. рублей, общая компенсация за потерю багажа может достичь 90 тыс. рублей, сообщает «РИА Новости».

Ранее стало известно, что правительство РФ может увеличить штраф за дебош в самолете в 10 раз. За невыполнение законных распоряжений командира воздушного судна (курение или отказ застегнуть ремни безопасности при взлете и посадке) штраф вырастет до 20—40 тыс. рублей.

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