Деньги банка БРИКС на строительство восточного выезда из Уфы застряли в Москве

Правительство России еще не перечислило Башкирии деньги, выделенные Новым банком развития БРИКС на строительство восточного выезда из Уфы. Республика не может начать работы без подтверждения трансферта.

«Будут эти деньги — будет стройка. Не будет — значит, будем искать какие-то другие, новые варианты», — приводит РБК слова главы Башкирии Рустэма Хамитова.

Встреча Хамитова с представителями банка БРИКС на Петербургском экономическом форуме касалась вопросов развития скоростного трамвая в Уфе, поделился глава РБ.

Напомним, что Новый банк развития БРИКС выделил правительству РФ кредит в $68,8 млн (около 4,6 млрд рублей). Работы планировалось начать уже во второй половине этого года.

Стоимость строительства Восточного выезда из Уфы составит 34 млрд рублей. Из них 10 млрд рублей привлекаются за счет средств концессионера (АО «ВТБ Капитал»), 4,6 млрд на реализацию проекта выделит Новый банк развития БРИКС, кроме того, планируется федеральная поддержка в объеме 19,9 млрд рублей в виде межбюджетных трансфертов.