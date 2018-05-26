В Татарстане ввели почти 45% от запланированного на 2018 год жилья

В Республике Татарстан по состоянию на 25 мая 2018 года введено 1 млн 73,8 тыс. кв. м жилья, что составляет 44,7% от плана. Такие цифры озвучил на совещании в Доме правительства РТ министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Ирек Файзуллин.

По его словам, показатель введенного в эксплуатацию жилья составляет 119% к соответствующему периоду прошлого года. По программе социальной ипотеки в республике введен 81 дом на 2 тыс. 615 квартир площадью 142,3 тыс. кв. м.

Что касается программы строительства арендного жилья, то в 2018 году планируется ввести в эксплуатацию 182 жилых дома на 545 квартир площадью 28,7 тыс. кв. м, сообщает пресс-служба президента РТ.



Кроме того, до 30 июля планируется завершить программу 2018 года в части строительства универсальных спортивных площадок.



Президент Татарстана Рустам Минниханов в ходе совещания напомнил, что начался строительный сезон, и поручил особое внимание уделять качеству используемых строительных материалов и качеству выполняемых строительных работ.



Напомним, что к 10 мая в Татарстане было введено 43,4% от запланированного в 2018 году жилья.