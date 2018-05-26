Кадыров заявил о задержании племянника Титиева по подозрению в хранении наркотиков

Племянник главы чеченского представительства правозащитного центра «Мемориал» Оюба Титиева был задержан по подозрению в хранении наркотиков. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

По его словам, Адам Титиев в третий раз задержан с пакетом наркотического вещества. В 2001 и 2011 годах он был осужден за хранение наркотиков, добавил глава Чечни.



Напомним, Оюб Титиев был задержан 9 января. Правозащитник обвиняется в хранении наркотиков, но, сам Титиев заявляет, что их ему подкинули сотрудники полиции. Ему может грозить до трех лет лишения свободы.

