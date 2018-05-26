Глава Профсоюза КХЛ: «Игрокам «Лады» важно не повторить путь Кареева, потерявший сезон в Уфе»

Глава Профсоюза игроков КХЛ Андрей Коваленко поделился мнением об исключении из лиги ханты-мансийской «Югры» и тольяттинской «Лады».

«Стратегически мы можем потерять два центра развития хоккея — Тольятти и Ханты-Мансийск. Другой проблемный момент: молодежь, которая уходит в ведущие клубы КХЛ, должна правильно оценивать ситуацию, понимать, на какие позиции она приходит, получит ли игровое время, возможности для роста и так далее.

Год назад все это мы проходили с Новокузнецком, когда, например, молодой вратарь сборной России Кареев перешел в Уфу и, находясь в новом клубе на третьей позиции, по сути, потерял сезон. Сейчас из «Югры» в тот же «Салават» отправился форвард молодежной сборной Шэн, в СКА — форварды юниорской сборной Марченко и Морозов. Очень важно, чтобы они не повторили ошибки и нашли себя в новых командах — как, например, пару лет назад защитник Зуб, который после перехода из «Амура» в СКА стал одним из лидеров и клуба, и национальной сборной.

Если откровенно, у «Югры» и «Лады» практически не было шансов сохранить свои составы. Повторюсь, по Регламенту КХЛ, каждый игрок этих клубов имеет возможность беспрепятственно остаться в КХЛ — если есть предложения от других клубов этой Лиги», — приводит слова Коваленко Russia-Hockey.

Напомним, «Лада» была исключена из состава участников КХЛ вместе с «Югрой» из Ханты-Мансийска. Ранее такая же участь постигла новокузнецкий «Металлург».

