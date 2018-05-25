Трамп вышел из ядерной сделки, потому что ее заключил Обама, предположил Макрон

Президент США Дональд Трамп решил выйти из ядерной сделки с Ираном, потому что она была заключена его предшественником Бараком Обамой, «плохим по определению». Такое предположение высказал президент Франции Эммануэль Макрон.



Он отметил, что сейчас формируется «своего рода коалиция» для спасения ядерного соглашения, передает «Коммерсантъ».

«Думаю, что мы можем создать условия, при которых не будет эскалации в плохом направлении»,— заявил Макрон.

Ранее сообщалось, что выход США из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе лишает страну всех прав в рамках соглашения.