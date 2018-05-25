В России станет больше платных дорог

Часть дорог, которые будут построены в России с использованием средств нового инфраструктурного госфонда, станут платными.



Первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что в России слишком мало платных дорог.

«У нас целый ряд наших предпринимателей готовы вместе с государством вкладываться в инфраструктуру: возможно, где-то это будет платная инфраструктура, где-то это будет концессия», — цитирует его «РИА Новости».

Накануне он объявил о планах по созданию нового специального госфонда для финансирования инфраструктуры. Пополнять фонд министерство планирует за счет внутренних займов. Замглавы Минфина Владимир Колычев уточнил, что фонд будет временной конструкцией. Предполагается, что он просуществует до 2024 года. При этом его общий объем составит 3 трлн рублей.