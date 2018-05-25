В Оренбуржье суд приговорил к условному сроку программиста за установку «пиратской» Windows

Советский райсуд Орска (Оренбургская область) признал 33-летнего местного жителя виновным в распространении нелицензионного ПО. Обвиняемый приговорен к 7 месяцам лишения свободы условно.

Отдел МВД, занимающийся киберпреступлениями, обнаружил объявления «электронного доктора», предлагавшего установить операционную систему Windows и офисные программы Microsoft за 1 тысячу рублей, передает пресс-служба суда.

При «контрольной закупке» полиция выяснила, что компьютерщик не имеет OEM-лицензии, легально разрешающей установку программ. Позже он признался, что все образы операционной системы и других программ скачивал с торрент-трекеров.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.