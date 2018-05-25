Юрий Шевчук и Ильдар Абдразаков споют в честь чемпионата мира — 2018 по футболу

Народный артист Республики Башкортостан Юрий Шевчук со своей рок-группой ДДТ, а также народный артист Башкортостана и Татарстана Ильдар Абдразаков выступят на площадках в честь открытия чемпионата мира по футболу — 2018.



— Дорогие друзья, музыка и спорт — две стихии, которые сойдутся на одной сцене в святом для России месте — на Красной Площади! Я горд, что принимаю участие в этом грандиозном, историческом событии — Гала-концерте, посвященном открытию чемпионата мира по футболу! Жду вас 13 июня 2018 года в самом сердце столицы! — написал Абдразаков в своем Instagram.



ДДТ с Шевчуком выступит в Самаре 14 июня в день открытия фан-зоны на фестивале болельщиков.

