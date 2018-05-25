Народный артист Башкортостана и Татарстана Ильдар Абдразаков бросает футбольный вызов своим друзьям

Уроженец Уфы, оперный певец, народный артист Башкортостана и Татарстана, двукратный обладатель премии «Грэмми» Ильдар Абдразаков перед Эйфелевой башней в Париже объявил об эстафете в честь чемпионата мира по футболу — 2018:

— Набей десятку — новая эстафета! В преддверии ЧМ по футболу, который пройдет в России в этом году, я открываю эстафету «Набей десятку», — говорит он в своем Instagram. — Бросаю вызов своим друзьям! Сергей Скороходов, Василий Ладюк, Иосиф Пригожин, Денис Мацуев, и конечно же, Валерий Гергиев. Всего лишь надо набить мяч десять раз на вашем теле, конечно же, кроме рук! Надеюсь, вам это будет не слабо и вы меня поддержите в честь нашего красивого футбола!

Чемпионат мира 2018 года впервые пройдет в России с 14 июня по 15 июля.

