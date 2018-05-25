Владимир Алекно: «У Нгапета нет тех данных как у Леона, но он срывает залы»

Сегодня во время пресс-конференции, посвященной окончанию сезона, главный тренер «Зенит-Казань» Владимир Алекно оценил возможности новичка команды, французского доигровщика Эрвина Нгапета.

— Когда Леон приходил в команду, у него тоже не все было идеально, например прием, но его доработали вашими силами.

— Возможно ли и Нгапета довести до уровня кубинца? — задал свой вопрос корреспондент «Реального времени».

— Они совершенно два разных игрока, и не нужно сравнивать. Леон обладает, помимо таланта, еще и природными данными, плюс кое-какая работа. То, что есть и у Нгапета. Это игрок, который, играя в «Модене» в Италии, выиграл все, кроме Лиги чемпионов. Это игрок, который срывает залы. Это просто игрок, который немного другой физически, — ответил Алекно.

Напомним, что «Зенит» подписал контакт с волейболистом сборной Франции в марте нынешнего года.