«АК БАРС» Банк завершил I квартал 2018 г. с чистой прибылью в размере 1,19 миллиарда рублей в соответствии с МСФО

По итогам первых 3 месяцев 2018 года ПАО «АК БАРС» Банк получил чистую прибыль в объеме 1,19 млрд рублей в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, что на 7,9% больше, чем за аналогичный период 2017 года. Рентабельность капитала банка составила 8,1% против 10,0% за I квартал 2017 г., рентабельность активов увеличилась до 1,2% с 1,1% в I квартале 2017 г.

Операционные доходы за I квартал 2018 года выросли на 29,4% относительно аналогичного показателя за 2017 год, достигнув 4,4 млрд рублей. Прирост операционных доходов был обеспечен ростом чистого процентного дохода (после отчислений в резервы) и ростом чистого комиссионного дохода.

С учетом снижения ставок по кредитам в отчетный период процентные доходы сократились на 5,8% до 7,3 млрд рублей. При этом ввиду оптимизации стоимости фондирования банка процентные расходы банка сократились на 19,8% за сопоставимый период до 4,5 млрд рублей. В результате чистый процентный доход до создания резервов увеличился на 30,3% относительно I квартала 2017 года, до 2,8 млрд руб.



Чистые комиссионные доходы за отчетный период увеличились на 18,6%, составив 0,7 млрд рублей за квартал.

«Финансовые результаты за I квартал 2018 года говорят о продолжении успешной реализации Стратегии развития банка до 2021 года. Прошедший 2017 год стал рекордным по прибыли за всю историю банка, показатели I квартала нынешнего года вселяют уверенность в то, что все обозначенные командой банка цели будут достигнуты», — комментирует Председатель Правления «АК БАРС» Банка Зуфар Гараев.

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