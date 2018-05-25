Глава МТС о переименовании Минкомсвязи: «Не думаю, что для нас это что-то меняет»

Переименование министерства связи и массовых коммуникаций в министерство цифрового развития, скорее всего, отражает общее изменение экономики, заявил глава МТС Алексей Корня на вопрос «Реального времени».



«Наверное, это является отражением того, куда движется экономика. Цифровизация становится большим фактором нашей жизни. Если посмотреть, где мы были с точки зрения потребления сервисов 10 лет назад и где сейчас, то, что цифровизация кардинально меняет нашу среду, — это факт.

Думаю, в какой-то степени перефокусирование министерства отражает это. Не думаю, что для нас [операторов связи] это что-то меняет. Мы все движимся в цифровую экономику в той или иной степени», — прокомментировал Корня вопрос «Реального времени» на деловом завтраке.

Минковсвязи переименовали в министерство цифрового развития в мае, после формирования нового правительства РФ. Также сменился руководитель ведомства. Вместо Николая Никифорова ведомство возглавил Константин Носков (на постере).