Нападающий «Стяуа» Денис Алибек может подписать контракт с «Уфой»

Экс-нападающий миланского «Интера» Денис Алибек, который ныне выступает за бухарестский клуб «Стяуа», интересен «Уфе», сообщает Sport24.ru со ссылкой на Gazeta Sporturilor.



Ранее агент румынского футболиста сообщил, что к 27-летнему форварду есть конкретный интерес со стороны трех клубов РФПЛ.



Стоимость выкупа Алибека составляет 1,7 миллионов евро. В завершившемся сезоне форвард провел за «звезд» 27 матчей, в которых отличился тремя голами и шестью результативными пасами.



В составе уфимцев уже выступают румынский защитник Йонуц Неделчару и молдавский игрок обороны Кэтэлин Карп. Оба ранее играли в Бухаресте. Неделчару защищал цвета «Динамо», Карп выступал за «Стяуа».