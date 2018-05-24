Самарская прокуратура потребовала отменить разрешение на строительство крематория

Прокуратура Самарской области внесла представление об отмене разрешения на строительство крематория на территории кладбища «Рубежное» в Самаре. Требование направлено в адрес министра строительства Самарской области Александра Баландина.



В результате прокурорской проверки в областном министерстве строительства выявлены нарушения законодательства, которые не были учтены при выдаче заключения на строительство крематория, сообщает пресс-служба городской администрации.

Документ был выдан самарскому ООО «Астерс» сроком действия с 18 декабря 2017 года до 18 сентября 2019 года.

Ранее самарцы разместили петицию в интернете против строительства крематория и расширения кладбища в районе их проживания (в настоящее время публикация набрала более 2 тысяч подписей). По их мнению, крематорий ухудшит экологическую обстановку и создаст негативный эмоциональный фон.

Ранее Минстрой Самарской области одобрил строительство крематория в Волжском районе города. Однако мэрия обещает принять окончательное решение с учетом мнения местных жителей.