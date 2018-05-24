Трамп рассказал Ким Чен Ыну о своих «огромных» возможностях и предложил встретиться когда-нибудь

Президент США Дональд Трамп сегодня отменил встречу с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, но выразил желание встретиться «когда-нибудь».

Кроме того, Трамп похвастался своими ядерными возможностями. И это через несколько часов после взрыва в КНДР единственного полигона для ядерных испытаний.

«Вы говорите о ваших ядерных возможностях, но наши настолько огромны и мощны, что я молюсь Богу, чтобы их никогда не пришлось использовать», — цитирует письмо Трампа «РИА Новости».