Власти Уфы для покрытия дефицита бюджета возьмут кредит в 500 миллионов рублей
Власти Уфы объявили аукцион на право предоставления мэрии города невозобновляемой кредитной линии. Согласно документам, лимит линии должен составлять 555,7 млн рублей.
Администрация города привлекает кредит на покрытие дефицита бюджета столицы Башкирии, передает «Интерфакс».
Начальная стоимость контракта составляет 268,4 млн рублей. Погасить его власти города рассчитывают до конца года.
Аукцион назначен на 13 июня. Заявки принимаются до 9 июня включительно.
Планируется, что бюджет Уфы в 2018 году будет бездефицитным, доходы будут равняться расходам и составят 20,27 млрд рублей.ЭкономикаБюджетОбществоВласть Башкортостан
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