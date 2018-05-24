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Жители Таджикистана напали на полицейского из-за сноса ларька в Казани

13:25, 24.05.2018

В Казани очевидцы сняли на видео конфликт между полицейским и жителями Таджикистана. Он произошел на одном из городских рынков из-за сноса ларька.

Мужчин задержали и доставили в отделение полиции. В СК по Приволжскому району Казани решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Применение насилия в отношении представителя власти», передает «Татар-информ».

Происшествия Татарстан
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