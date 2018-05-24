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Госсовет РТ объяснил, почему Мусин остается депутатом

12:22, 24.05.2018 1
Госсовет РТ объяснил, почему Мусин остается депутатом
Фото: realnoevremya.ru / Мария Горожанинова

«Союз пострадавших клиентов Татфондбанка и ИнтехБанка» направил письмо в Госсовет РТ с просьбой объяснить продолжающиеся полномочия депутата, экс-главы ТФБ Роберта Мусина.

В совете пояснили, что обвиняемый является невиновным пока нет решения суда. Кроме того, сам факт отсутствия депутата на заседаниях — это еще не повод для досрочного прекращения его полномочий, так как он предупредил, что прийти не сможет, говорится в письме.

Напомним, Мусин был арестован в марте 2017 года. Однако до сих пор он является депутатом Госсовета РТ и получает за это деньги. Так, в прошлом году его доходы, согласно декларации, составили 8,99 млн рублей.

ОбществоВласть Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 13:44
    Охренеть. Так могут и вообще оправдать и извиниться.
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