Госсовет РТ объяснил, почему Мусин остается депутатом

«Союз пострадавших клиентов Татфондбанка и ИнтехБанка» направил письмо в Госсовет РТ с просьбой объяснить продолжающиеся полномочия депутата, экс-главы ТФБ Роберта Мусина.

В совете пояснили, что обвиняемый является невиновным пока нет решения суда. Кроме того, сам факт отсутствия депутата на заседаниях — это еще не повод для досрочного прекращения его полномочий, так как он предупредил, что прийти не сможет, говорится в письме.

Напомним, Мусин был арестован в марте 2017 года. Однако до сих пор он является депутатом Госсовета РТ и получает за это деньги. Так, в прошлом году его доходы, согласно декларации, составили 8,99 млн рублей.