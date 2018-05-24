Виктор Файзулин: Хотел поработать с Бердыевым, но не получилось

Экс-полузащитник сборной России и петербуржского «Зенита» Виктор Файзулин в большом интервью рассказал, с какими планами подписывал последний контракт. По его словам, две его мечты — поиграть в Испании и поработать с нынешним наставником казанского «Рубина» — так и не сбылись.

— Вы могли уехать в Европу?

— У меня изначально был план. Когда подписывал с «Зенитом» последний контракт (в 2015 году), думал так: отработаю его на сто процентов, сыграю на чемпионате мира, а потом точно поеду в Европу, в Испанию. «Валенсия», «Эльче» — не так важно. Если я решил, то обязательно делаю.

— Почему именно Испания?

— Этот чемпионат мне наиболее интересен. Я уехал бы в любую команду, за любые деньги. Просто хотел посмотреть на футбол с другой стороны. Еще с Бердыевым хотелось поработать, но тоже не получилось… А было бы интересно.

Напомним, что Виктор Файзулин провел свой последний матч в карьере в сентябре 2015 года, выйдя в матче против «Амкара». С тех пор полузащитник перенес шесть операций на колене.