Зинэтула Билялетдинов: «Выиграть Кубок Гагарина второй год подряд? Мы постараемся»

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов заявил, что клуб постарается повторить успех прошлого сезона в Кубке Гагарина.



«Все возможно, но снова золотой дубль сделать будет сложно, конечно. Особенно сейчас, когда такая конкуренция в лиге, когда каждая команда стремится к победе. Очень непросто будет, но все возможно, и мы постараемся», — цитирует Билялетдинова «Р-Спорт».

Напомним, ранее Зинэтула Билялетдинов был признан лучшим тренером Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) сезона 2017/18.