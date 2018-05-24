Маск намерен создать сервис Pravda для оценки достоверности материалов СМИ

Глава SpaceX и Tesla Илон Маск объявил о намерении создать сервис Pravda для оценки достоверности любого журналистского материала. Об этом предприниматель написал на своей странице в Twitter.

«Собираюсь создать сайт, на котором публика сможет оценивать истинность любой статьи и отслеживать рейтинг доверия каждого журналиста, редактора и публикации. Подумываю назвать его Pravda», — заявил Маск.

По его словам, сервис должен быть защищен от ботов, а также находить и разоблачать любого, кто использует «армию ботов» для дезинформирования.

Журналист Марк Харрис обнаружил, что один из сотрудников Маска уже зарегистрировал компанию под названием Pravda еще в октябре 2017 года.



В последнее время Маск критиковал СМИ за публикации о проблемах в компании Tesla. По его мнению, аварии с участием машин его компании журналисты освещают активнее, чем в случае с другими автомобильными компаниями.

