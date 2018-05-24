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Маск намерен создать сервис Pravda для оценки достоверности материалов СМИ

08:46, 24.05.2018 1
Маск намерен создать сервис Pravda для оценки достоверности материалов СМИ
Фото: commons.wikimedia.org / Heisenberg Media

Глава SpaceX и Tesla Илон Маск объявил о намерении создать сервис Pravda для оценки достоверности любого журналистского материала. Об этом предприниматель написал на своей странице в Twitter.

«Собираюсь создать сайт, на котором публика сможет оценивать истинность любой статьи и отслеживать рейтинг доверия каждого журналиста, редактора и публикации. Подумываю назвать его Pravda», — заявил Маск.

По его словам, сервис должен быть защищен от ботов, а также находить и разоблачать любого, кто использует «армию ботов» для дезинформирования.

Журналист Марк Харрис обнаружил, что один из сотрудников Маска уже зарегистрировал компанию под названием Pravda еще в октябре 2017 года.

В последнее время Маск критиковал СМИ за публикации о проблемах в компании Tesla. По его мнению, аварии с участием машин его компании журналисты освещают активнее, чем в случае с другими автомобильными компаниями.

ТехнологииIT
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 08:54
    Маск это гений. Роскосмосу, пока он не развалился, нужно его завербовать)))
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