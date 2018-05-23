Казань потратит на гастроли Цирка дю Солей 10 млн рублей

МКУ «Управления культуры Казани» заключило договор с ООО «Персона грата» об оказании услуг по организации и проведению гастролей Цирка дю Солей в столице Татарстана. Об этом сообщается на сайте госзакупок.



Организация гастролей обойдется исполнителю в 10 млн рублей. Деньги выделены из бюджета города.

Напомним, гастроли цирка пройдут в Казани с 23 по 27 мая. На этот раз жители и гости города увидят шоу ОVO. За несколько часов до премьеры за кулисами Солнечного цирка побывали корреспонденты «Реального времени».