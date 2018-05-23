Встреча Путина и Макрона состоится 24 мая

Встреча президента России Владимира Путина и главы Франции Эммануэля Макрона состоится 24 мая в Константиновском дворце.

«По итогам встречи будет подписан ряд совместных документов и состоится совместная пресс-конференция лидеров Франции и России», — говорится в сообщении посольства Республики в Москве.

На следующий день, 25 мая, Макрон планирует посетить Пискаревское мемориальное кладбище в память о жертвах блокады Ленинграда. После чего отправится на Петербургский международный экономический форум.

Напомним, в конце февраля президент России и французский лидер провели телефонные переговоры. Темой обсуждения была ситуация в Сирии.