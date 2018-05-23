Промпроизводство в Удмуртии сократилось на 5,4%

Промышленное производство в Удмуртии за январь — апрель 2018 года сократилось на 5,4% по сравнению с тем же периодом 2017-го.

В группе обрабатывающих производств спад составил 8,6%, подсчитал Удмуртстат. При этом по группе «Производство прочих транспортных средств и оборудования» падение достигло 39%.

Производство текстильных изделий сократилось на 35%, готовых металлических изделий — на 30%.

Сообщается, что производство пищевых продуктов в целом снизилось на 1%, в том числе кондитерских изделий в 1,9 раза, колбасных изделий — на 10%, молока — на 7%. При этом, на 26% увеличилось производство мясных полуфабрикатов, на 9% — сыра, на 2% — сливочного масла.