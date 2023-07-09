Елабужский район Татарстана утвердил программу дорожных работ на 2023 год

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Исполком Елабужского района Татарстана утвердил муниципальную программу «О дорожных работах на дорогах общего пользования местного значения» в 2023 году. Объем ее финансирования оценили в 31,3 млн рублей.

Программа нацелена на обеспечение комфортного проживания граждан и безопасности дорожного движения на территории Елабужского района Татарстана. Она предусматривает проведение мероприятий по своевременному и качественному приведению дорожной сети в нормативное состояние.

В задачи программы входит сохранение и развитие автодорог общего пользования местного значения и улично-дорожных сетей, находящихся в границах населенных пунктов Елабужского района, а также увеличение их протяженности.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Реализация программы должна обеспечить улучшение потребительских свойств улично-дорожной сети, а площадь отремонтированных дорог общего пользования и тротуаров достигнет 7 279 «квадратов».

В мае в Елабужском районе Татарстана начали ремонтировать дорогу Елабуга — Гари Абалач на участках км 2,2 — км 2,9 и км 7,9 — км 8,7. Работы велись по национальному проекту «Безопасные качественные дороги».



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Татьяна Демина